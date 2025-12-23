Midibüs yangını park halindeki 5 motosikleti kül etti

Giriş Tarihi: 23.12.2025 01:01

FOTOĞRAF: DHA

Midibüsü hemen park eden Sakallı, aracı terk edip, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada midibüs birden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Büyüyen alevler park halindeki 5 motosiklete de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında midibüs kullanılamaz hale gelirken, motosikletlerde de hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.