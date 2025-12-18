Haberler

6 ilde "change" otobüs operasyonu! 14 zanlı tutuklandı

6 ilde "change" otobüs operasyonu! 14 zanlı tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen'change' otobüs operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Ayrıca operasyonlarda 1yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 18.12.2025 10:28

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurt içinden ve dışından temin edilen otobüslerin kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor bilgileri uyarlanarak "change" işlemi yapıldığını, bu araçların daha sonra üçüncü kişilere satıldığını ve haksız kazanç sağlandığını belirledi.

(Foto: AA) Soruşturma kapsamında tespit edilen 27 şüpheliden 5'inin çeşitli suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu, 3'ünün de yurt dışında olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin 18 otobüsün motor ve şasi numaralarını değiştirdiğini tespit eden polis, teknik ve fiziki takibin ardından 5 Aralık'ta İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören, Sancaktepe, Silivri, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri ile Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

(Foto: AA) Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, emniyete ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 18 zanlı ile başka suçtan tutuklu bulunan 5 şüpheli ise Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ve hakimlikteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Serbest bırakılan 9 zanlıdan 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen 18 otobüs, polis dronuyla havadan görüntülendi. Sahte plakalı aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı SAHTE PLAKALI ARACIN SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN