PTS kamerasına yakalandı: Sahte plakalı aracın sürücüsüne rekor para cezası kesildi

Çorum'da Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının sahte plaka uyarısına takılan bir araç, polis ekipleri tarafından durdurulmasının ardından araçta arama yapıldı. Ekiplerce sürücüye, ön uyuşturucu testi yapılırken sonucun pozitif çıktığı ve şahsın ehliyetsiz olduğu belirlendi. İlgili maddeler uyarınca sürücü D.D.'ye toplam 74 bin 582 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının "sahte plaka" uyarısı üzerine D.D. idaresindeki otomobil, hayvan pazarı yakınlarında durduruldu. Yapılan kontrollerde, araç üzerinde bulunan 66 HD 478 plakanın herhangi bir tescil kaydının olmadığı, trafikten çekme belgeli aracın asıl plakasının ise 19 TP 671 olduğu belirlendi.

ÖN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI



Trafik ekiplerince sürücüye; "sahte plaka takmak ve kullanmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ile "tescil belgesi ve plaka olmadan trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 74 bin 582 TL idari para cezası uygulandı.

Narkotik polisi tarafından sürücüye yapılan ön uyuşturucu testinin pozitif sonuç verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan sürücünün uyuşturucu durumunun netleşmesi için hastanede de test yapılacağı öğrenildi.



Otomobil, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekildi.

