Osmaniye'de feci kaza! Yolcu otobüsü refüje devrildi: Yaralılar var

Osmaniye'de seyir halinde ilerleyen bir yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yan yatan araçta 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 07.12.2025 22:11

Korkutan kaza Osmaniye'de gerçekleşti. Saat 19.50 sıralarında Osmaniye - Gaziantep D-400 kara yolunun Kanlı Geçit mevkisinde meydana geldi. Bahçe ilçesi yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 SD 1521 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, refüje devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yan yatan otobüste yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

