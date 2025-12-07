Yaşam

İstanbul sağanak yağışa teslim: Ne zamana kadar sürecek?

İstanbul için yapılan sağanak uyarılarının ardından başlayan yağış sabah saatlerine kadar etkili oldu. Sarı kod verilen İstanbul'da cadde ve sokaklar suyla dolarken, vatandaşlar yürümekte zorlanarak açık dükkanlara sığındı. Geceyi şimşeklerin aydınlattığı İstanbul'da yağışın öğlen saatlerinden sonra etkisini daha da arttırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından pazar günü için yapılan sağanak uyarıları sonrasında yağış gece saatleri itibariyle başladı.

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

İstanbul Valiliği tarafından su baskınlarına ve kuvvetli yağışa dikkat çekilerek sarı kodlu uyarı verilmişti. İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Yağışın ardından cadde ve sokaklar suyla doldu. Gün içinde aralıklarla etkisini göstermesi beklenen yağmur gece saatlerinde sağanak olarak şiddetini artırdı.

İstanbul'da gece saatlerinden beri etkili olan yağış sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı (İHA)İstanbul'da gece saatlerinden beri etkili olan yağış sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı (İHA)

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sağanak şeklinde ve gök gürültülü başlayan yağmur vatandaşları da zor durumda bıraktı. Taksim'de vatandaşların yürümekte zorlandığı ve açık olan dükkanlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü.

ÖĞLEN SAATLERİNE DİKKAT

Şiddetli yağmur araçlara da zorluk çıkardı. Sağanağın özellikle sabah ve öğlen saatlerinde etkisini artırarak göstermesi bekleniyor.

Çok sayıda dükkanı su bastı (İHA)Çok sayıda dükkanı su bastı (İHA)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

7 Aralık Pazar günü için uyarı yayınlayan İstanbul Valiliği, beklenen kuvvetli yağışla birlikte kentte sel, su baskını, ani akıntılar ve trafikte aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulandı.

5 günlük hava tahmin raporu (MGM)5 günlük hava tahmin raporu (MGM)

Vatandaşların tedbirli olmaları, toplu taşıma ve ulaşım planlamalarını hava durumuna göre yapmalarını istedi. Yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

