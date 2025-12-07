İstanbul sağanak yağışa teslim: Ne zamana kadar sürecek?

Giriş Tarihi: 07.12.2025 06:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından pazar günü için yapılan sağanak uyarıları sonrasında yağış gece saatleri itibariyle başladı.

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU



İstanbul Valiliği tarafından su baskınlarına ve kuvvetli yağışa dikkat çekilerek sarı kodlu uyarı verilmişti. İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Yağışın ardından cadde ve sokaklar suyla doldu. Gün içinde aralıklarla etkisini göstermesi beklenen yağmur gece saatlerinde sağanak olarak şiddetini artırdı.