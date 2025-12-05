Haberler

Yaşlı adamın otobüste unuttuğu içinde 4 bin euro olan çantanın başında adeta nöbet tuttu

Yurt dışından Antalya'ya tatil için gelen yaşlı adam, içinde 4 bin euro, cep telefonu ve pasaportunun olduğu çantasını bindiği halk otobüsünde unuttu. Otobüs şoförü tarafından koltukta bulunan çanta sahibine teslim edilirken, o anlar araç için güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Havalimanı-Meydan Depolama Hattı üzerinde yaşandı. Yurt dışından tatil için Antalya'ya gelen İbrahim Gedik (80), 07 AAK 414 plakalı halk otobüsüne bindi. Gedik, iniş yapacağı sırada ise yan koltuğa koyduğu ve içinde 4 bin euro, cep telefonu ile pasaportunun yer aldığı çantasını almayı unuttu. Seferin tamamlanmasının ardından otobüsü kontrol eden şoför Yusuf Yevlal (48), çantayı fark edince emanet görevlisine haber verdi. Tutanakla çantanın teslim alınmasının ardından Gedik'e ait cep telefonundan yakınlarına bilgi verilerek yaşlı adama ulaşıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelen İbrahim Gedik'e, çanta ve içinkiler Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir tarafından teslim edilirken, şoföre de teşekkür belgesi verildi.



Olayı anlatan İbrahim Gedik, "Önde oturuyorum. Yan koltuğa çantamı koymuştum. İnerken unutmuşum. İçinde para, pasaport, telefonum vardı" dedi.



2015 yılından bu yana belediyede şoförlük yapan Yusuf Yevlal ise şunları söyledi:

"Havalimanı hattında çalışırken beyefendi araca bindi, inerken de çantasını unutmuş. Çantasını bulunca depolama görevlimize teslim ettim. Ben çantayı aldığıma içine bakmadım. Depolama görevlisiyle açıp tutanak altına aldık. İçine telefonu, pasaportu ve yüklü miktarda döviz vardı. İnsanlık görevimizi yerine getirdik"



Şoför Yevlal'ın davranışını takdir ettiğini ifade eden Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir de, "Yusuf Bey'in davranışı sadece görev bilinciyle değil, ahlaki bilinçle de hareket ettiğimizin çok büyük bir göstergesi. Tavrı bizleri çok mutlu etti. Bunun aslına bir görev olduğunu biliyoruz ama bu sorumluluğu ve ahlaki değeri taşıdığı için kurumumuz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Öte yandan, yaşlı adamın unuttuğu çantayı şoförün bulma anı, durumu emanet birimine bilgi verip başında uzun süre durduğu ve ardından teslim etmesi, otobüsün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.