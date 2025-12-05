700 yıllık yazma eserler İstanbul’da bir araya geldi!

Giriş Tarihi: 05.12.2025 13:18

Açılış töreninde konuşan Ersoy, "Bu kadar özel ve çok sayıda Mesnevî nüshasının yer aldığı bir sergi şimdiye kadar gerçekleştirilmemiştir. Bu çerçevede Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Sergisi"nin dünyada bir ilk olduğunu söylemekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum." dedi.

Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Sergisi (AHABER)

70 CİLT MESNEVî İLK KEZ BİR ARADA

İslam medeniyetinin ilim, hikmet ve estetik anlayışını yüzyıllar boyunca birlikte geliştirdiğini anlatan Bakan Ersoy, bu kadim geleneğin en güçlü temsilcilerinden birinin Mevlana Celaleddin-i Rumi olduğunu ifade etti.

Mevlana'nın mutasavvıf, şair ve düşünür yönüyle yalnızca kendi çağında değil, günümüzde de dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü belirten Ersoy, Mesnevi'nin İslam düşünce ve tasavvuf tarihinin temel kaynaklarından biri olarak kabul edildiğini ve farklı toplumlarda yankı bulan evrensel bir eser olduğunu dile getirdi.

Açılışı yapılan serginin, Hazreti Mevlana'ya ve onun eserlerine duyulan sevgi ve saygının tarihi birer nişanesi olduğunu vurgulayan Ersoy, sergide yer alan her bir yazmanın, cildiyle, kağıdıyla, hattıyla ve vakfiyesiyle özel bir değere sahip olduğunun altını çizdi.

Mesnevi nüshalarının geçmişteki mücellitlerin, müzehhiplerin, hattatların ve müstensihlerin ustalığını ve sabrını ortaya koyduğunu sözlerine ekleyen Ersoy, bu eserlerin aynı zamanda İslam kitap sanatlarının incelikli estetik seviyesini yansıttığını da kaydetti.