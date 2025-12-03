Uyuşturucu operasyonlarında 10 tutuklama
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24-30 Kasım tarihlerinde Muğla genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Yakalamalar kapsamında; 34 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 13 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, işlem yapıldı. Gözaltına alınan şahıslardan birisi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.