İstanbul açıklarında gemide zehirlenme! Valilik: Tankerin tankına sızıntı meydana geldi

İstanbul Valiliği açıklama

İSTANBUL VALİLİĞİ: OLAYDA 1 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından y a pılan açıklamada, "19.11.2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı alınmıştır. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekipleri sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülen olayda 1 mürettebat hayatını kaybetmiş, 2 mürettebat ise zehirlenerek gözetim altına alınmıştır. Rusya vatandaşı toplam 13 mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 10 mürettebat ve iki yaralının tahliye çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

19.11.2025 günü saat 17.30 sıralarında İs tanbul ilimiz Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayrakh Swanlake isimli gemide zehirlenme ihbar alınması üzerine derhal soruşturma işlemle rine başlanılmıştır .



İlk belirlemelere göre yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralanmış olduğu belirlenmiş olup, soruşturma işlemleri hayatını kaybedenin ve muhtemel sorumluların yabancı uyruklu olmaları nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.