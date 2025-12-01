Erzurum'da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Erzurum'da seyir halindeki bir otomobil kavşakta bir araçla çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 7 kişi yaralanırken, kazazedelerden birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Erzurum'un Merkez Tortum Yolu Caddesi ile 1. Siteler Sokağı'nın kesiştiği kavşakta, henüz plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

