Üsküdar'da ahşap köşkte yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Üsküdar'da gece saatleri restorasyon yapılan ahşap bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla büyürken bölgeye 112 sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Köşkte çıkan yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 01:27

Üsküdar'da bulunan restorasyon halindeki tarihi ahşap köşkte yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın üst kısmını sararken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın saat 00.00 sıralarında Kısıklı Büyük Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan bir köşkte çıktı. Edinilen bilgiye göre restorasyon yapılan ahşap köşkte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek bütün köşkü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle cadde bir süre araç geçişine kapatıldı. Soğutma çalışmalarının ardından cadde trafiğe açıldı.

