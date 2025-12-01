Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: Araçlarda maddi hasar meydana geldi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, bir başka araç ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken her iki otomobilde maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 05:17

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 06 CVG 416 ve 39 SS 050 plakalı araçların karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

