Sahte altın bozduran suç makinesi yakayı ele verdi: 203 bin lira ve uyuşturucuya el konuldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde polis ekipleri, sahte Cumhuriyet altını bozdurmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Olayda 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramada 203 bin 650 TL nakit para, 15 adet sahte Cumhuriyet altını ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirild

Giriş Tarihi: 26.11.2025 05:52

Edinilen bilgiye göre, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bir kuyumcuya girerek, sahte Cumhuriyet altını bozduran şahısları yakalamak için çalışma yaptı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, E.K.K. (23), C.Y. (36), N.K. (32), A.M. (26) ve M.Y. (42) yakalanırken, yapılan kontrollerde şahısların 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu imal ve ticareti' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kayıtları bulunduğu belirlendi. Ekipler tarafından şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 203 bin 650 TL nakit para, 15 adet sahte Cumhuriyet altını ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 şahıs hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.

