Bursa'da korkunç kaza! Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı
Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralanarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde Asiye W.(52) yönetimindeki FB-G-1453 Almanya plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Ters duran araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.