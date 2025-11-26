Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 26.11.2025 05:44

Edinilen bilgiye göre, S.D. (58) idaresindeki 46 AAR 373 plakalı Fiat marka panelvan otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

