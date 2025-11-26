Erzurum’da otomobil ile hayvan yüklü kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum'da gece saatleri seyir halindeki otomobil, hayvan taşıyan kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yeniden trafiğe açıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında E-80 Karayolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü önünde meydana geldi. Şehir merkezinden Aziziye istikametine giden Abdulkerim Taşbaşı yönetimindeki 25 AP 220 plakalı otomobil ile önünde seyreden Hacı Murat Kaya idaresindeki 25 AAY 503 plakalı hayvan yüklü kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLİN HIZ GÖSTERGESİ 140 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Otomobilin hız göstergesinin 140 kilometrede takılı kaldığı kazada sürücü Taşbaşı ile araçta bulunan Yusuf İslam Gezer (30) ve Emirhan Tebrizcik (24) ağır yaralandı. Sürücü Abdulkerim Taşbaşı Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülürken, Atatürk Araştırma Hastanesi'ne götürülen diğer yaralılardan Yusuf İslam Gezer, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Tebrizcik'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kamyonet sürücüsü Hacı Murat Kaya ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin arka kapak kısmı kırılırken, kasada bulunan 7 büyükbaş hayvandan 2'si yaralandı. Hacı Murat Kaya, "Ben yolumda gidiyordum. Pat diye arkadan bir ses geldi. Aracı durdurduğumda olay bitmişti. Arabada hayvan yüklüydü ve 2 tanesi kayıp." diye konuştu.

Bu arada olay yerinde ambulansın sürücüsünü göremeyen vatandaşlar tepki gösterdi. Ancak, ambulans sürücüsünün aynı zamanda Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olduğu ve araçta bulunan yaralıya müdahale ettiği anlaşıldı.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

