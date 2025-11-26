Yaşam

Kayseri'de 12 yıl hapis cezası bulunan firariye operasyon

Kayseri'de silahla tehdit suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan B.B., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (26) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan B.B. cezaevine teslim edildi.

