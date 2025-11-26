Kayseri'de 12 yıl hapis cezası bulunan firariye operasyon
Kayseri'de silahla tehdit suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan B.B., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. (26) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan B.B. cezaevine teslim edildi.