Adli Tıp raporu savcılığa sunuldu! Böcek ailesinin ölümünde ‘fosfin gazı’ bulgusu

Almanya’dan İstanbul’a gelen anne, baba ve iki çocuktan oluşan Böcek ailesi, zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor savcılığa sunuldu. Raporda, ailenin fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiğine dair güçlü bulgular bulunduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 25.11.2025 18:21

İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde 12 Kasım 2025 günü rahatsızlanan Böcek ailesinin dört ferdi de hayatını kaybetti.

Ailenin mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılmasıyla başlayan süreç, anne ve iki çocuğun ardından baba Servet Böcek'in de vefatıyla trajik bir şekilde son buldu. İlk başta gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulsa da, otelin alt katında yapılan haşere ilaçlamasında kullanılan, panzehiri olmayan 'Alüminyum Fosfit' gibi ölümcül bir kimyasalın solunmasına bağlı zehirlenme ihtimali soruşturmanın ana odağı haline geldi.

OTELDE KİLİTLİ KALMIŞLARDI

İstanbul Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesinin otelden gece vakti hastaneye giderken kapının kilitli olduğu ortaya çıkmıştı. Baba Servet Böcek'in kucağında çocuğu ile otel kapısını kırmaya çalıştığı görülmüştü.

ŞÜPHELER OTELE YÖNELMİŞTİ

Ailenin otelde konaklamasının ardından sabah saatlerinde aynı otelde kalan yabancı uyruklu iki kişinin daha benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılması ve onlara refakat eden üçüncü bir kişinin de kalp ritmi rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınması, şüpheleri gıdadan otel ortamına yöneltmişti.

4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Savcılık, olayda 4 kişinin ölmesi, kullanılan kimyasalın tehlikesi, ruhsatsız ilaçlama ve ağır ihmal nedeniyle otelde ilaçlamayı gerçekleştiren D.Ç., ilaçlama firmasının sahibi Z.K., firma çalışanı S.K., otel sahibi H.O. ve resepsiyon görevlileri M.C. ve R.B.'nin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmasını talep etti. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken soruşturma kapsamında, ailenin yemek yediği kokoreççi, midyeci, kafe ve lokumcu sahipleri de dahil olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Tarım Müdürlüğü'nün raporunda, ailenin yediği yemeklerde olumsuz bir madde tespit edilemediği belirtildi. Bu korkunç ihmaller zincirinin aydınlatılması için soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

ADLI TIP KURUMU'NDAN "FOSFİN GAZI" BULGUSU

Adli Tıp Kurumu Böcek ailesinin ölümüne ilişkin raporu savcılığa sundu. Ailenin fosfin gazından öldüğüne dair güçlü bulgular tespit edildi.

"BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜMÜNDE 'FOSFİN GAZI' ŞÜPHESİ GÜÇLENDİ"

A Haber ekranlarına bağlanarak rapora ilişkin detayları aktaran muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan, şu bilgileri paylaştı:

"Adli Tıp Kurumu, Böcek ailesinin fosfin gazına maruz kalarak öldüğüne dair güçlü bulgular tespit etti. Peki fosfin gazı nedir? Bu gaz, alüminyum fosfit maddesinin gaz hâline geçmesiyle oluşuyor. Otelde yapılan ilaçlamada da bu kimyasalın kullanıldığına dair bulgular daha önce elde edilmişti.

Rapora göre, Böcek ailesinin hiçbir üyesinin kanında siyanür, uçucu madde, uyuşturucu, kimyasal madde veya mide içeriğinde herhangi bir zehir tespit edilmedi. Karaciğer, böbrek, bağırsak ve akciğer gibi organlarda da zehir bulunmadı. Ailenin yedikleri gıdalardan alınan numunelerde de herhangi bir toksik maddeye rastlanmadı.

Otopsi raporunda, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için olay yeri görüntüleri, tanık ifadeleri ve hastanelerdeki tedavi süreçlerine ilişkin tüm tıbbi bilgileri içeren adli tahkikat dosyasının tamamının Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu'na gönderilerek görüş alınmasının uygun olduğu belirtildi.

Dün savcılığa ulaşan raporda, 4 kişilik Böcek ailesinin fosfin gazına bağlı olarak yaşamını yitirdiğine dair güçlü bulgular bulunduğu, ancak nihai değerlendirmenin Birinci İhtisas Kurulu tarafından yapılacağı ifade edildi."

