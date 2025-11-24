Arnavutköy yolunda zincirleme kaza: 3 araç birbirine kitlendi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada, 1 araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 15:02

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy çevre yolunun, Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Sultangazi-Arnavutköy Yolu Memba Işıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GZ 3211 ticari araç ile aynı yönde seyreden 34 EGN 950 plakalı otomobil ve 34 MVG 557 plakalı otomobil birbiriyle çarpıştı.

Meydana gelen zincirleme kaza sonucunda henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen 34 MVG 557 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle üç şeritli yol trafiğe kapandı, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Arnavutköy yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.