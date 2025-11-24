Malatya'da şoke eden ölüm: 12 yaşındaki öğrenci kalp krizinden hayatını kaybetti

Malatya’da 12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi Sude Demirci okulda fenalaşarak kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Malatya'da 7'nci sınıf öğrencisi Sude Demirci (12), okulda geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KALP HASTASİ ÖĞRENCİ FENALAŞTI

Olay, sabah saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi'ndeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda meydana geldi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Sude Demirci, çalan teneffüs zilini ardından fenalaştı. Durumu fark eden Demirci'nin sınıf arkadaşları, durumu idarecilere bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Okula gelen sağlık ekipleri, Sude Demirci'yi bilinci açık halde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Serviste müdahale edilen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude Demirci, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

