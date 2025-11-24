İstanbul Bağcılar'da parkta oyun oynayan 4 çocuğu elektrik çarptı

İstanbul Bağcılar'da parkta oyun oynayan 4 çocuğu elektrik çarptı. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre, çocukların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. İlk müdahalenin ardından 4 çocuk, tedbir amacıyla farklı hastanelere sevk edildi.

İstanbul Bağcılar'da bulunan Plevne Çocuk Parkı'nda oynayan 4 çocuk, park içerisindeki elektrikle çalışan oyuncaklarda oluştuğu iddia edilen elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre, çocukların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. İlk müdahalenin ardından 4 çocuk, tedbir amacıyla farklı hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, parkta kaçak oluşup oluşmadığının belirlenmesi için teknik ekiplerin çalışma yaptığı bildirildi.

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş konuya ilişkin şu detayları paylaştı:

Çocuklar farklı hastanelere sevk edildi. Olay Bağcılar Plevne Çocuk Parkı'nda yaşandı. Burada iddiaya göre park içerisinde elektrikle çalışan oyuncaklar var. Burada bir elektrik kaçağı oluştuğu iddia ediliyor ve 4 çocuğu elektrik çarpıyor. Çocukların durumu ağır değil. Ama 4 çocuk da ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine çok sayıda ambulans geldi.

