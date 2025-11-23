Ters yöne girip kazaya karışan sürücü: Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum

Tekirdağ Çorlu'da ters yönde seyreden bir otomobille kafa kafaya çarpışıp daha sonra yolcu minibüsüyle çarpışan otomobil, su kanalına düştü. Feci kazada yaralanan olmazken, ters yönde seyrettiği öne sürülen otomobilin sürücüsü kadının, 'Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum' demesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 16:02

Kaza, Çorlu - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi Karaağaç mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine ters yönde seyrettiği iddia edilen Sezan A. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ve yolcu minibüsüyle çarpışarak kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Aykut Ç.'nin kullandığı otomobil su kanalına düştü.

3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, büyük çaplı hasar gören iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Muhabirin kazayla ilgili sorularını yanıtlayan sürücü Sezan A., "Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Ama sadece burnum kanadı. Verilmiş sadakam varmış, Allah razı olsun" diye konuştu.