Bursa'da silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 22.11.2025 08:59

Paylaş



ABONE OL

Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restorandan çıkan Mustafa T'ye (43), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mustafa T, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.