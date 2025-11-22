Genç kadının göğüs estetiği kabusa döndü!

Giriş Tarihi: 22.11.2025 08:56

İstanbul Sarıyer'de ikamet eden mühendis ve sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan meme estetiği için bıçak altına yattı. Genç kadın iddiasına göre o hatalı ameliyattan sonra 12 kez daha ameliyat olmak zorunda kaldı. Hataları düzeltmek için aynı doktorun yaptığı son operasyonda kendi deyimiyle adeta işkence etti.

"2.5 yıldır kevgire döndüm. Her yerim delik deşik oldu. Aylarca mumya gibi yattım" diyen Sarıcan doktor G.T.'den şikayetçi oldu. Sarıcan hakkında Savcılığa suç duyursunda bulunduğu doktorun başka mağdurlarının da olduğunu öğrendi.

SABAH'a yaşadıklarını anlatan Sarıcan "O doktorun dediklerine inandım. En az 12 kez ameliyat oldum. Son operasyonda ameliyat ortamı olmadan, hemşire olmadan lokal anestezilerle operasyon yaptı. Kocaman çubukları orama burama sokarak işlemler yaptı. Yamalar vardı. Onları kese kese sökmeye çalıştı. Artık çektiğinde gövdem geliyordu. Makası da bana tutturdu. Çaresizim tabii tuttum. 'Ben dayanamayacağım' dedim. 'Bayılacağım' dedim. 'Bayıl' dedi. 'Ya bana burada bir şey olursa ölürsem' dedim. 'Yan taraf mezarlık. Biz oraya çok kişiyi gömdük' diyerek benimle dalga geçti. Bu yaşadıklarım üzerine kendisinden şikayetçi oldum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. İlla o masada ölmem mi lazımdı " ifadelerini kullandı.