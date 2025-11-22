Bursa'da korku dolu anlar! Kafede başlayıp 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kafede çıkan ve bitişiğindeki 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü. Yangın Celal Bayar'ın anıt mezarına sıçramadan söndürülürken kafenin en üst katı kullanılamaz hale geldi, evlerde ise hasar oluştu.
Umurbey Mahallesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarının bitişiğindeki 3 katlı kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, kafenin yanında ve alt kısmında bulunan 2 eve sıçradı.
İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın Celal Bayar'ın anıt mezarına sıçramadan söndürülürken kafenin en üst katı kullanılamaz hale geldi, evlerde ise hasar oluştu.