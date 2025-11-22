Bir gramı bile insanı öldürüyor! Gözler haşere ilaçlama şirketlerinde | 2 milyarlık ölüm pazarı

Peki ruhsatsız şekilde bu işi yapan kişiler ilaçları nereden alıyor? Haşere ilaçları İstanbul'da Eminönü Yeraltı Çarşısı'ndan Fatih'e kadar birçok yerde zirai ilaç dükkanlarından rahatlıkla satın alınabiliyor. Bu ürünlerin satışı için bir belge zorunluluğu ya da satış kısıtlaması bulunmuyor. Ruhsatlı çalışan firmalar bu ürünleri daha çok bayilerden satın alırken, kaçak çalışanlar ilaçlama yapacağı zaman bu ürünleri herhangi bir satıcıdan ve online kanallardan tedarik edebiliyor.

Biz de son durumu öğrenmek için ilaç satışı yapan bir firmayı aradık. Firma yetkilisi, Böcek ailesinin ölümüne yol açtığı düşünülen alüminyum fosfit içeren kimyasal ürünlerin satışının olaydan sonra tedirginlik yarattığını söyledi. O nedenle bu içerikteki ürünlerin satışının durduğunu ancak diğer haşere ilaçlarının satışının devam ettiğini ve satın alabileceğimizi söyledi. "Bunun için bir belge ya da ruhsat göstermemiz gerekiyor mu?" sorusuna ise, "Bazı zirai ilaçlara ruhsat geldi ancak hepsi ruhsatla satılmıyor. Sizin evinizde ne tür böcek var? Ona göre ruhsat şartı olmayan ilaçlar var, alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

ALÜMİNYUM FOSFİT NEDİR NEREDE KULLANILIR?

Biyosidal ürünlerde kullanımı serbest olan aktif maddeler listesi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlanıyor. Böcek ailesinin ölümüne neden olabileceği değerlendirilen "alüminyum fosfit" maddesi de "Onaylı aktif madde" listesinde yer alıyor. Ancak meskun mahal olarak belirtilen okul, iş yeri, konut, otel gibi insanın yaşadığı alanlarda bu ürünün kullanımı ise kesinlikle yasak. Sıvı ve gaz olarak iki türlü haşere ilaçlama yöntemi olduğunu belirten sektör oyuncuları, alüminyum fosfit ilaçlamasının fumigasyon olarak adlandırılan bir işlem olduğunu ve bunun gaz halinde havaya karıştığını söyledi. Sektör oyuncuları, "Fumigasyon işlemi en yaygın olarak depolarda, silolarda, gemilerde, konteynerlerde ve ahşap paletlerde tarımsal ürünleri, gıdaları ve ambalaj malzemelerini zararlılardan arındırmak için yapılır. Fumigasyon, gaz formundaki kimyasallarla zararlıları kontrol altına almak için kullanılır" diyor.

ANTİBİYOTİK REÇETEYLE ZEHİR REÇETESİZ

Haşere ilaçlama sektöründeki büyük firmalardan biri olan İlaclama.com Firması'nın Genel Müdürü Recep Kılınç, sektörde her üç firmadan birinin kayıtsız ve ruhsatsız şekilde çalıştığını söyledi. Bu kişilerin sosyal medya yoluyla tanıtım yaptığını vurgulayan Kılınç, "Bu kişilerin kaydı, ruhsatı ve eğitimi yok. Örneğin biz 2500 TL'ye bir konutu ilaçlıyoruz, onlar 1000 TL'ye bu işi yapıyor. Dolayısıyla vatandaşlar da buraları tercih edebiliyor" dedi. Bu firmaların önlenmesi için tüm ürünlerin satış ve alışına ruhsat zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kılınç, "Bugün reçetesiz basit bir antibiyotik alamıyorsunuz ama çok güçlü kimyasal içeren, zehirli de olabilecek ürünleri alabiliyorsunuz. O nedenle bu ürünü satın almak da belli bir ruhsata bağlanmalı" diye konuştu. Aliminyum fosfitin meskun mahalde asla yapılamayacağını vurgulayan Kılınç, "Bu çok güçlü bir kimyasal. Ruhsatlı firmalar zaten bunu otel, iş yeri, konut gibi alanlarda kullanmaz" dedi.