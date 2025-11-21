Aynı ilaç firması aynı acı! Önce Karan sonra Böcek ailesi...
Fatih'te hayatını kaybeden Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan firmanın, 18 Nisan'da bir evde yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Çocuğun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, ölümün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. İlaçlama firmasından şikayetçi olan baba Şahin Yazıcı ifadesinde her şeyi anlattı.
21.11.2025