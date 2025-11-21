Aynı ilaç firması aynı acı! Önce Karan sonra Böcek ailesi...

"ZEHİRLENDİĞİMİZİ DÜŞÜNEREK HASTANEYE GİTMEYE KARAR VERDİK"

Yazıcı "Gece boyunca Karan aşırı derece su istedi. Sabah saatlerine kadar su içti. Sabaha karşı da önceki kusmasından farklı olarak fazla miktarda ve aşırı derecede kusması oldu. Eşim, Karan'ın üstüne kusmasından dolayı üzerini çıkardı. Ben de sabaha karşı mide bulantısı ve kusma isteği olunca zehirlendiğimizi düşünerek hastaneye gitmeye karar verdik. Eşim babasını arayarak durumu anlattı. Sonrasında hazırlanarak tedavi olmak amacıyla Şişli'deki özel hastaneye gittik. Babam da bu sırada hastaneye geldi. İlk önce hastanede zehirlenme şüphesi olduğu için acil bölümüne başvurduk ve buradaki görevlilere bir gün öncesinde yani 19 Nisan'da eşim, çocuğum ve benim aynı yemekleri yemediğimizi, zehirlenme şüphemizin gıdadan dolayı olmadığını belirttik. Sonrasında bizi Pediatri bölümüne yönlendirdiler. Çocuğumun tedavisi için Pediatri bölümüne götürüldü. Buraya geçmeden önce de damar yolu açıldı. Oğlumun durumu iyi ve bilinci açıktı. Benim de mide bulantı şikayetim olduğundan dolayı zehirlenme şüphesi ile ben de tedaviye alındım. Benim tedavime de acil bölümünde başlandı. Bana 2 tane serum takılmıştı. Ben ara ara oğlumun durumunu öğrenmek

amacıyla eşimle mesajlaşmaktaydım. Bu sırada bana serum takılmıştı. Karan'ın durumunun iyi olduğunu ve serum takıldığını öğrendim. Sonrasında eşimden Karan'dan kan alındığı esnada kasılmasının olduğunu ve müşahedeye alındığını öğrendim. Apar topar oğlumun bulunduğu Pediatri bölümüne geçtim buraya geçtiğimde oğluma kalp masajı yapılmaktaydı. Yaklaşık 2 - 2 buçuk saat kadar oğluma kalp masajı yapıldı. Bu müdahale esnasında sürekli olarak müdahalede bulunan görevlilerden birileri içeri dışarı giderek eksik malzeme almaya gidip geldi. Bu müdahalenin sonunda oğlumun kalbinin durduğunu ve vefat ettiğini öğrendik. Ben oğlumun ilaçlama yapılan dairenin Karan'ın odasının bulunduğu odadaki camın açılmasından dolayı etkilendiğini ve ilaçlama şirketinin ilaçlamadan ötürü herhangi bir etkisinin olmayacağını söyleyerek ihmali olduğunu düşünüyorum. Ben konu ile ilgili oğlum Karan ile ilgili ölümünde ihmali olduğunu düşündüm ve olay nedeniyle öğrendiğim DSS ilaçlama isimli şirketten davacı ve şikayetçiyim" dedi.