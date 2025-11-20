Şanlıurfa’da binlerce kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından gümrük kaçağı 5 bin paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ve Suruç ilçelerinde çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında olayla ilgili şüpheli şahıslar da gözaltın alındı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.