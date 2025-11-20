Şanlıurfa’da binlerce kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından gümrük kaçağı 5 bin paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 16:58

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ve Suruç ilçelerinde çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışmalar kapsamında 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında olayla ilgili şüpheli şahıslar da gözaltın alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

