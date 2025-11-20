Cami minaresinde yangın korkuttu

Burdur'da cami minaresi içerisinde bulunan elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 16:09

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Kameriye Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yangın, minarenin içerisinde bulunan elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucunda çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.