Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden T.K. ile araçtaki yolculardan H.S, C.C. ve H.C.C. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırşehir istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.