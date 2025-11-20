Çorum'da faili meçhul cinayet 11 yıl sonra aydınlatıldı
Çorum'un Alaca ilçesinde 11 yıl önce bakıcısı olduğu yaşlı kadını cinsel saldırının ardından 18 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen şüpheli tutuklandı.
Yaklaşık 1,5 yıl önce Alaca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyasının tekrar açılmasıyla inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ay süren çalışmayla cinayetin M.E.Y. (34) tarafından işlendiğini belirledi.
Başka bir suçtan ötürü cezaevinde bulunduğu tespit edilen şüpheli, Şahin'e yönelik eyleminden dolayı Alaca Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.