Güngören'de sokak ortasında silahlı kavga! Bacağından vurdu
Güngören Merter’de iki kişi arasında çıkan tartışmada silah konuştu. Sokak ortasında çıkan kavgada bir şahıs, diğer kişi bacağından vurdu. İşte o anlar...
Gün gören'de silahlı bir şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu. O anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Merter'de yaşandı. Sokak ortasında yaşanan tartışma, silahlı saldırıya d üştü. Silahını çıkaran şahıs, tartıştığı kişiyi insanların şaşkın bakışları arasında bacağından vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı.ö n