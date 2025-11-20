Güngören'de sokak ortasında silahlı kavga! Bacağından vurdu

Güngören Merter’de iki kişi arasında çıkan tartışmada silah konuştu. Sokak ortasında çıkan kavgada bir şahıs, diğer kişi bacağından vurdu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:04

Paylaş



ABONE OL

Gün gören'de silahlı bir şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Merter'de yaşandı. Sokak ortasında yaşanan tartışma, silahlı saldırıya d ö n üştü. Silahını çıkaran şahıs, tartıştığı kişiyi insanların şaşkın bakışları arasında bacağından vurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN