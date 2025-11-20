Yaşam

Yunan sahil güvenliği Türk balıkçı teknesine ateş açtı! Kaptan o anları A Haber'de anlattı

Ege Denizi'nde tansiyon yine zirvede! Aydın'ın Didim ilçesinden denize açılan 'Hasip Reis 3' adlı Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botları tarafından taciz edildi ve üzerine tam 6 el ateş açıldı! Olaydan yara almadan kurtulan teknenin kaptanı Hasan Aygün, kendi karasularımızda yaşadıklarını ve Yunanistan'ın pervasızlığını A Haber canlı yayınında anlattı.

Ege'de bir kez daha provokasyon peşinde olan Yunanistan, uluslararası hukuku hiçe sayarak Türk balıkçılarını hedef aldı. Aydın'ın Taşburun Balıkçı Barınağı'ndan 18 Ekim sabahı balık avlamak için denize açılan "Hasip Reis 3" teknesi, Yunan sahil güvenlik unsurlarının saldırısına uğradı. Olayın tanığı ve mağduru olan Kaptan Hasan Aygün, yaşadıklarını A Haber Muhabiri Tayfun Er'e anlattı.

YUNANİSTAN'DAN TÜRK BALIKÇI TEKNESİNE SALDIRI

"BİZİM KARASULARIMIZDA OLDU ! UMARSAMADILAR..."

Kaptan Hasan Aygün, saldırının kendi karasularımızda gerçekleştiğini ve Türk sahil güvenlik botunun müdahalesine rağmen Yunan unsurlarının tacizlerini sürdürdüğünü belirtti.

Kaptan Hasan Aygün: " İki tane Yunan botu bayağı bir taciz etti. Bizim botumuz müdahale etmeye çalışmasına rağmen pek umursamadılar. Bu olay bizim karasularımızda oldu. En büyük handikap o zaten. Bunu bizim kendi sularımızda yapabiliyorlarsa artık diyecek bir şey yok."

"RADAR DİREĞİNİ VURDULAR , 6 EL ATEŞ ETTİLER!"

Yunan botunda 4 kişinin bulunduğunu ve birinin silahlı olduğunu belirten Aygün, demir alıp bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada doğrudan hedef alınarak ateş açıldığını söyledi.

Kaptan Hasan Aygün: "Demiri alıp giderken arkamızdan ateş ettiler. 6 el ateş edildi. Radarın olduğu direği vurdular. Merminin gerçek mermi olduğu da işte o metal muhafazayı delmesinden belli."

"TEKNEYE GİRİP DÖVÜLENLER BİLE VAR!"

Bu tacizin ilk olmadığını, geçmişte benzer olayların defalarca yaşandığını, hatta Yunan unsurlarının teknelere çıkıp balıkçıları darp ettiği vakaların bile olduğunu belirten Aygün, Ege'deki Türk balıkçılarının sürekli bir tehdit altında olduğunu vurguladı.

Kaptan Hasan Aygün: "Bize bu sorunu yaşatıyorlar. Daha önceden de böyle taciz olayları devamlı oluyor. Tekneye girip de dövülen insanlar bile var. Adamı içeride güzelce dövüyorlar, bırakıyorlar. Biz onların balıkçısına bir şey demiyoruz. Rahat rahat giriyorlar çıkıyorlar."

"GEMİDE 25 KİŞİ DE OLABİLİRDİ, CANA GELEBİLİRDİ! "

Kaptan Aygün, saldırı sırasında teknede daha fazla kişinin olabileceğini ve mermilerin personele isabet etmesinin an meselesi olduğunu belirterek, yaşanan pervasızlığın boyutuna dikkat çekti.

Kaptan Hasan Aygün: "Adamlar bize doğrultup sıkabilirdi. Gemide 25 kişi de vardı. Güvertede insanlar çalışırken sıktı. 3-5 kişi vuruldu. Bunun hesabını kimse kimseye soramayacak."

