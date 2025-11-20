Yunan sahil güvenliği Türk balıkçı teknesine ateş açtı! Kaptan o anları A Haber'de anlattı

Giriş Tarihi: 20.11.2025 16:00

Ege'de bir kez daha provokasyon peşinde olan Yunanistan, uluslararası hukuku hiçe sayarak Türk balıkçılarını hedef aldı. Aydın'ın Taşburun Balıkçı Barınağı'ndan 18 Ekim sabahı balık avlamak için denize açılan "Hasip Reis 3" teknesi, Yunan sahil güvenlik unsurlarının saldırısına uğradı. Olayın tanığı ve mağduru olan Kaptan Hasan Aygün, yaşadıklarını A Haber Muhabiri Tayfun Er'e anlattı.

"BİZİM KARASULARIMIZDA OLDU ! UMARSAMADILAR..."

Kaptan Hasan Aygün, saldırının kendi karasularımızda gerçekleştiğini ve Türk sahil güvenlik botunun müdahalesine rağmen Yunan unsurlarının tacizlerini sürdürdüğünü belirtti.