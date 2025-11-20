Yunan sahil güvenliği Türk balıkçı teknesine ateş açtı! Kaptan o anları A Haber'de anlattı
Ege Denizi'nde tansiyon yine zirvede! Aydın'ın Didim ilçesinden denize açılan 'Hasip Reis 3' adlı Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botları tarafından taciz edildi ve üzerine tam 6 el ateş açıldı! Olaydan yara almadan kurtulan teknenin kaptanı Hasan Aygün, kendi karasularımızda yaşadıklarını ve Yunanistan'ın pervasızlığını A Haber canlı yayınında anlattı.
Ege'de bir kez daha provokasyon peşinde olan Yunanistan, uluslararası hukuku hiçe sayarak Türk balıkçılarını hedef aldı. Aydın'ın Taşburun Balıkçı Barınağı'ndan 18 Ekim sabahı balık avlamak için denize açılan "Hasip Reis 3" teknesi, Yunan sahil güvenlik unsurlarının saldırısına uğradı. Olayın tanığı ve mağduru olan Kaptan Hasan Aygün, yaşadıklarını A Haber Muhabiri Tayfun Er'e anlattı.
"BİZİM KARASULARIMIZDA OLDU ! UMARSAMADILAR..."
Kaptan Hasan Aygün, saldırının kendi karasularımızda gerçekleştiğini ve Türk sahil güvenlik botunun müdahalesine rağmen Yunan unsurlarının tacizlerini sürdürdüğünü belirtti.
Kaptan Hasan Aygün: " İki tane Yunan botu bayağı bir taciz etti. Bizim botumuz müdahale etmeye çalışmasına rağmen pek umursamadılar. Bu olay bizim karasularımızda oldu. En büyük handikap o zaten. Bunu bizim kendi sularımızda yapabiliyorlarsa artık diyecek bir şey yok."
"RADAR DİREĞİNİ VURDULAR , 6 EL ATEŞ ETTİLER!"
Yunan botunda 4 kişinin bulunduğunu ve birinin silahlı olduğunu belirten Aygün, demir alıp bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada doğrudan hedef alınarak ateş açıldığını söyledi.