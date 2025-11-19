Kayseri'de 1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 16:09

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden kente uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapmayı planlayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliler M.E. (30) ve S.Ü.'nün (37) adresine operasyon düzenledi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.