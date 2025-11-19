Yaşam

Kayseri'de 1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Kayseri'de 1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden kente uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapmayı planlayan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliler M.E. (30) ve S.Ü.'nün (37) adresine operasyon düzenledi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 KİLO 500 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ