Samsun'da 320 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi!
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 320 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin gümrük kaçağı parfüm bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli markalara ait 320 şişe parfüm ele geçirdi.
