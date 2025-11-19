Kütahya'da yangın korkuttu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay, Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Hicret Sokak'ta meydana geldi. Ekrem U. isimli vatandaşa ait apartman dairesinin birinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, özverili ve hızlı bir çalışma yürüterek yangına anında müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın esnasında bölgede OEDAŞ ve Torosgaz ekipleri de hazır bulunarak gerekli güvenlik önlemlerini titizlikle uyguladı. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağlayarak ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırdı.

Yangın alanında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebini netleştirmek amacıyla olay yerinde inceleme başlatıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin, olay yeri inceleme uzmanlarının yapacağı detaylı araştırmaların ardından netleşeceği bildirildi.