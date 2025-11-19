Kayseri polisinden 'sahte plaka' operasyonu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; sahte plaka basımı yapan 2 şahıs yakalanırken, çok miktarda sahte plaka yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:09

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, sahte plaka basımı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; H.Ç. (29) ve D.A. (63) yakalandı. Yapılan aramalarda, 8 adet basılmış sahte plaka, 85 adet mühürlü plaka sacı, 12 adet mühürsüz plaka sacı, 499 adet plaka basımında kullanılan harf ve rakam, 1 adet pres makinası, 1 adet plaka boyama makinası, 8 adet plaka basım kalıbı ve plaka yapımında kullanılan toner, boya, aseton malzemeleri ele geçirildi.

H.Ç. ve D.A. hakkında 'suçu bildirmeme ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından adli işlem başlatıldı.