Ehliyetsiz oto tamircisi araç sahibinden habersiz test sürüşüne çıktı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde oto tamircisi olduğunu söyleyen sürücü ehliyetsiz yakalandı. Oto tamircisi, polis ekiplerine otomobilin sahibinin haberi dahilinde test sürüşüne çıktığını söylese de olay yerine gelen otomobil sahibi aracın bilgisi dışında kullanıldığını söyleyerek, isyan etti. Otomobil sahibi ve oto tamircisi arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, hem araç sahibine hem de oto tamircisine 18 bin 678'er TL idari para cezası yazıldı.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:10

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte güvenliği sağlama adına Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Ekipler tarafından yapılan denetimde, M.S. yönetimindeki 34 GS 7599 plakalı otomobil durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, oto tamircisi olduğunu söyleyen sürücü M.S.'nin ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Ekiplerin dikkati üzerine otomobilde yapılan kontrollerde ruhsat sahibinin R.D. olduğu belirlenirken, M.S. kendisini tamir ettiği aracı test sürüşüne çıkardığını söyleyerek, savundu. Ekiplerin otomobili sadece R.D.'ye verebileceğini söylemesi üzerine M.S. R.D.'yi arayarak, durumu anlattı. Olay yerine gelen R.D. ise otomobilinin habersiz şekilde kullanıldığını söyleyerek, isyan etti.

R.D. ve M.S. arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, hem araç sahibine hem de ehliyetsiz oto tamircisine 18 bin 678'er TL idari para cezası yazıldı.