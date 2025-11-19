Çocuklara kemerle işkence kamerada! Olmaz olsun böyle baba

Afyonkarahisar'da bir baba 4 çocuğunu kemerle döverek işkence yaptı. O anları kaydedip kayınbiraderine gönderen adamın, 'Bir daha gidecek misiniz ninenize' dediği duyuldu. Aile görüntülerle birlikte babadan şikayetçi oldu.

19.11.2025 09:08

Afyonkarahisar'da bir baba 4 çocuğunu kemerle döverek işkence yaptığı anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görenleri dehşete düşüren olayda çocukların yaşadıkları korku, vicdanları yaraladı.



Olay, İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat M. isimli şahıs, kavgalı olduğu kayınbiraderi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve 4 çocuğunun gittiğini öğrendi. Bunun üzerine Murat M., akıllara durgunluk veren ve yürekleri sızlatan bir yöntemle çocuklarına işkence yaptı.

Şahıs eline aldığı kemerle biri erkek 4 çocuğu dakikalarca döverek darp etti. Şahsın çocuklara vururken "Bir daha gidecek misiniz ninenize" diye bağırdığı duyuldu. Şahıs, çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuyla kaydedip kavgalı olduğu kayınbiraderine gönderdi.





GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ



Görüntüleri alan aile üyeleri yaşanan dehşet dolu anların videosunu avukatları Rahmi Emirhan Oğuz'a iletti. Avukat Oğuz ise görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen savcılık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden çocukların korunma altına alınmasını talep etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

