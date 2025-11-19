Eskişehir'de otomobil takla attı: Sürücü yaralandı

Eskişehir'de akşam saatleri bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İ.M.T. (22) idaresindeki 26 ALU 341 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

