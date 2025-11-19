Bursa'da iki otomobil çarpıştı! Araçlardan biri takla attı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri takla atarak ters döndü. 2 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Mehmet M. (20) yönetimindeki 35 BOB 361 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yanında giden Batuhan S. (18) idaresindeki 16 BHS 626 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 35 BOB 361 plakalı otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada, takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet M. ile yanında bulunan Serdar T. (20) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

