Sultangazi'de 27 katlı otelde korkutan yangın! 4 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi'de gece saatleri 27 katlı bir otelin giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 4 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 05:07

Yangın, saat 02.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki 27 katlı otelde çıktı. Otelin giriş katındaki bir odada bulunan buzdolabı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevlerle birlikte oluşan yoğun duman önce odaya ardından üst katlara yayıldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otelde kalan aralarında yabancı turistlerin de olduğu müşteriler yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, hafif etkilenen bazı kişilere ambulanslarda oksijen desteği sağlandı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ve dumanın tahliye edilmesinin ardından otelde kalanların odalarına dönmesine izin verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

