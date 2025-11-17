Belediye otobüsündeki tartışma hastanede bitti!

Konya’da belediye otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönünce bir şahıs yanındaki genci bıçakladı. Çıkan kavgada bıçaklanan 21 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Konya Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatlıcak Mahallesi'nden merkez istikametine seyir halinde olan 42 ECL 54 plakalı belediye otobüsünde 2 kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, yanındaki bıçakla Kadirhan Ö.'yü (21) bıçakladı. Genç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Kadirhan Ö., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

