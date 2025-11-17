Ordu’da 5 katlı binada soba yangını! Anne ve oğlu yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 5 katlı bir binanın 4'üncü katında sobadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda anne ve oğlu yangında yaralanırken bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 22:30

Paylaş



ABONE OL

Yangın, Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Gülmez ile oğlu Mehmet Emin Gülmez'in bulunduğu dairede sobadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odayı sardı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Grup İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Yoğun duman altında kalan daireye giren itfaiye ekipleri, çıkan yangında yaralanan anne Emine Gülmez ile oğlu Mehmet Emin Gülmez'i kurtardı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve oğlunu ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ise daire içerisinde incelemelerde bulundu.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN