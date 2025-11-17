Cezaevinden izinli çıktı balkonda cesedi bulundu!

Samsun’da cezaevinden izinli çıkan 39 yaşındaki şahsın yakınları kendisinden haber alamayınca evine gitti. Şahıs evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Necip Sezer'den (39) iki gündür haber alamayan yakınları evine gitti.

Yakınları, 5 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan adamı balkonda hareketsiz yatarken bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Sezer'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ölümü şüpheli bulunan Sezer'in cenazesinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderileceği öğrenildi.



