Metro faciasında şirket sahibi ve şantiye şefi tutuklandı

(fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

Beyoğlu'nda Meclis-i Mebusan Caddesi'nde gerçekleşmişti. Kabataş iskelesinin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında olay gerçekleşti ve aslında eksi 6. kattaki iskele çöktü. Bu olaydan sonra da olay yerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, ekipleri ve polis, ambulans ekipleri de sevk edildi.

Hızlı bir şekilde ekiplerin müdahalesi başladı ve aslında yapılan denetimler sonucunda da üç işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. İki işçi ise aslında iskele parçaları altında kalmıştı. Yaralı iki işçi, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. İşçiler hemen ambulanslara sevk edildi ve civardaki hastanelere hızlı bir şekilde ulaştırıldı. Tabii bu konuda ne yazık ki o işçilerden bir tanesi hayatını kaybetti ve bununla birlikte de İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de bir mesaj paylaştı. Tedavisi devam eden işçilerden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu ve açıklamasında da:

"Kabataş Metro Şantiyesi alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" mesajını yayınlamıştı. Ve diğer iki işçimizin de tedavisinin sürmekte olduğunu bildirmişti.