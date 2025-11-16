16 Kasım 2025, Pazar

Kabataş’ta metro inşaatında facia! İşçiler göçük altında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2025 00:14
Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olay yerine gelen arama kurtarma ekiplerinin iki işçinin göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarıldığı belirtilerek, 'Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır' denildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 1 işçinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıkladı.
