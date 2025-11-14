Yaşam

MSB'den düşen askeri kargo uçağı ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağı ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçağın enkazında incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaza kırım ekibinin, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağı enkazında incelemelerine devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaza kırım ekibimiz, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

