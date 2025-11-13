Adana'da gümrük kaçakçılığı operasyonu! 3 zanlı gözaltına alındı

Adana'da iki tır ve bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 80 cep telefonu, 4 bin 500 paket sigara ve 235 elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:03

Paylaş



ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurduğu iki tır ve bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Araçlarda, gümrük kaçağı 80 cep telefonu, 4 bin 500 paket sigara ve 235 elektronik sigara ele geçirildi.

Polis, kaçakçılıkla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.