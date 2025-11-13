Adana'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:59

Paylaş



ABONE OL

Yurt Mahallesi'nde 7 Kasım'da Ahmet Balçık (27) ile Y.A. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Daha önce aynı iş yerinde kurye olarak birlikte çalıştıkları öğrenilen arkadaşlar, telefonda belirledikleri buluşma adresine gitti.

Belirlenen adreste Y.A, arkadaşını göğsünden bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye götürülen Balçık, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.A'yı saklandığı adreste olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.